Contas de luz e água atrasadas poderão ser pagas via Pix no Amazonas

Na última quarta-feira, 26, o deputado estadual Ednailson Rozenha (PMB) apresentou um Projeto de Lei (PL), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que prevê a obrigatoriedade das concessionarias de água e energia disponibilizarem o pagamento de faturas vencidas por meio dos cartões de crédito, débito ou via Pix, no ato do corte dos serviços.

A ideia é permitir que o consumidor possa quitar a dívida vencida no momento em que uma equipe da concessionária for até a residência efetuar o corte de água ou energia. A proposta tem prazo para entrar na pauta de votação no próximo dia 3 de maio.

“É de suma importância que o consumidor posso utilizar desse sistema de pagamentos instantâneos, haja vista que é o meio de pagamento mais usado no Brasil, superando as operações em cartões de débito e crédito”, sustenta Rozenha, no texto do projeto.