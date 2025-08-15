Contrato Relâmpago: Prefeita de Eirunepé, professora Áurea, vai desembolsar R$ 643 mil para empresa aberta há poucos meses

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Eirunepé, sob gestão da prefeita Professora Áurea, homologou a contratação da empresa ADMAR A. DE O. NETO LTDA, registrada no nome fantasia Horizonte Comércio, Serviços e Construções, para o fornecimento de material elétrico ao município. O contrato, publicado em 12 de agosto de 2025, encerra o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 043/2025, realizado dentro dos trâmites e prazos legais.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeita de Maués, Macelly Veras, é investigada por supostas irregularidades em cargos e contratações de comissionados

Segundo o documento, a empresa — inscrita no CNPJ 58.307.662/0001-99 e sediada na Rua Antônio André, nº 255, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Eirunepé (AM) — foi aberta em 2 de dezembro de 2024, ou seja, há pouco mais de oito meses. Apesar do pouco tempo de funcionamento, a ADMAR A. DE O. NETO LTDA venceu a licitação para o fornecimento de itens de 01 a 30, totalizando um contrato de R$ 643.895,00.

PUBLICIDADE

De acordo com a Receita Federal, a empresa é classificada como EPP (Empresa de Pequeno Porte), tendo como atividade principal instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5-00), além de diversas atividades secundárias, incluindo obras de construção, urbanização, comércio de materiais elétricos e de construção em geral.