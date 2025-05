Convocados para a PMAM entregam documentos e se preparam para curso de formação

Notícias do Amazonas – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deu início, nesta semana, à etapa de entrega de documentos para os 500 candidatos aprovados no concurso público para o cargo de soldado. A apresentação, que teve início na segunda-feira (5/5), segue até sexta-feira (9/5), na sede do Comando-Geral da corporação, localizada no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

A convocação oficial foi feita pelo governador Wilson Lima em fevereiro deste ano, como parte das ações do programa Amazonas Mais Seguro, voltado ao fortalecimento da segurança pública no estado. Após a entrega dos documentos exigidos, os convocados estarão aptos a ingressar no Curso de Formação de Soldados (CFSD), previsto para iniciar em junho.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, destacou que todos os esforços estão sendo realizados para garantir o preenchimento total das 500 vagas. “Caso algum dos convocados não compareça até sexta, novos aprovados serão chamados na próxima semana para completar o efetivo”, afirmou.

Entre os convocados está Thalita Valentina, que vive a realização de um sonho. “Desde criança queria ser policial. Estou muito feliz e ansiosa para começar o curso em junho”, disse. Já Arthur Dias, ex-militar, enxerga no ingresso à PMAM uma oportunidade de voltar a servir à sociedade. “Foi um ano de preparação intensa, e agora estou com grandes expectativas para o CFSD.”

O curso terá duração de um ano e será coordenado pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). No currículo, os futuros soldados terão instruções em disciplinas fundamentais como regimento interno, regulamento disciplinar, legislação militar, treinamento físico, ordem unida e atividades operacionais.