Copa do Mundo Feminina: Saúde informa alteração no horário de funcionamento das unidades em estreia da seleção brasileira

As unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) terão mudanças no horário de funcionamento nesta segunda-feira (24/07), conforme estabelece decreto do Governo do Estado para os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina 2023, que acontece na Austrália.

Atendimento ambulatorial

As unidades que atendem por consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) iniciarão o atendimento a partir das 11h

As policlínicas vão funcionar normalmente a partir das 11h, pacientes com atendimento pela parte da manhã nos horários das 07:00 às 10:59, do dia 24 de julho foram reagendados e informados

Hospitais das fundações de saúde

Os hospitais das fundações de saúde funcionarão normalmente em plantão 24 horas, assim como o Hemocentro, que também não terá alteração no horário de atendimento.

Unidades de Urgência e Emergência

O atendimento nas 25 unidades de urgência e emergência, em Manaus, funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas. Estarão funcionando os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova –, além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normalmente. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do estado.

No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência, diariamente, em regime de plantão 24 horas.

