Copa na Arena oferta vacinação contra Covid-19 durante jogos do Brasil no mundial de futebol

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) reuniram 75 técnicos para a ação de saúde durante o “Copa na Arena”. O evento do Governo do Amazonas promoveu a transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, nesta quinta-feira (24/11).

A vacinação contra a Covid-19 conta com 60 técnicos da FVS-RCP, órgão vinculado à SES-AM. São vacinadas pessoas com 5 anos de idade ou mais. Outros 15 técnicos fazem parte da equipe multiprofissional de prontidão para assistência em saúde de torcedores no local.

São 10 postos de vacinação entre vacinadores e suporte técnico-administrativo. A FVS-RCP e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus são parceiras na realização da vacinação com a oferta de doses de vacina e técnicos para vacinação. As estações de vacinação estão localizadas na entrada da Arena da Amazônia.

“O objetivo é intensificar e fortalecer a vacinação contra a Covid-19 no Amazonas, aproveitando a presença dos espectadores das partidas de futebol. Estamos preparados e na expectativa da maior quantidade de pessoas atualizem o esquema vacinal”, ressalta Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

Vacinação

Os postos de vacinação abriram duas horas antes do início do jogo e encerraram os trabalhos após o término da partida.

Para receber a dose de vacina, o torcedor deve se dirigir a um dos postos de vacinação munidos de documento de identificação original com foto, ou certidão de nascimento no caso de crianças, cartão nacional do SUS ou CPF e caderneta de vacinação.

Menores de 18 anos devem estar acompanhados de adulto. Para a população com doenças de imunossupressão, é também solicitado laudo médico ou outro documento que comprove a condição – original e cópia. Antes do ato da vacinação, é realizada a conferência do status de atualização do esquema vacinal e aplicada a dose para a qual o espectador está apto.

Assistência em saúde

Na “Copa na Arena”, a SES-AM conta com um ambulatório para suporte à assistência em saúde durante a transmissão do jogo. A ação conta com equipe multiprofissional de saúde formada por médicos, enfermeiros e técnicos, para a assistência aos torcedores no local. Os atendimentos ocorrem em parceria com a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Para eventos com maior gravidade, estão de prontidão uma ambulância de Unidade de Suporte Avançado (USA), em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), com a finalidade prestar socorro aos torcedores em casos de urgência e emergência.

‘Copa na Arena’

O projeto “Copa na Arena” abre os portões da Arena da Amazônia, para os apaixonados pelo esporte que poderão acompanhar, no estádio amazonense, todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar.

A entrada ocorre mediante a doação de 1 quilo de alimento ou 1 brinquedo, que será entregue para crianças em situação de vulnerabilidade social. A expectativa do governo estadual é de que, pelo menos, 15 mil pessoas, em cada partida da seleção brasileira, compareçam ao estádio que contará com telão.