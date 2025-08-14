Coral Tubones da UEA participará da 31ª edição do “Festival Brasileiro de Trombonistas” no RJ

Notícias do Amazonas – Tubones Coral, projeto de extensão da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA), participará do “XXXI Festival Brasileiro de Trombonistas”, um dos principais encontros dedicados ao trombone na América Latina. O evento ocorrerá entre os dias 19 e 23 de agosto, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O coral, composto por 14 alunos, prepara-se para apresentar um repertório que destaca a riqueza da música brasileira, com um olhar especial para os compositores do Amazonas. O grupo busca valorizar as tradições locais e o impacto dos artistas de diferentes regiões na construção da identidade sonora do Brasil.

Para o maestro coordenador do coral e pró-reitor de Ensino de Graduação da UEA, Prof. Dr. Fábio Carmo, a participação em um festival de grande porte, com a presença dos maiores instrumentistas do mundo, é de grande importância para a vida acadêmica dos alunos. “Participar de eventos com grandes músicos é essencial para o crescimento do aluno que, ao final do curso, deve ser capaz de preparar repertório, tocar e apresentar trabalhos científicos, além de trazer novas referências do trombone para a Amazônia e para o Brasil”, afirmou o maestro.

O festival é promovido pela Associação Brasileira de Trombonistas (ABT) e contará com uma programação repleta de masterclasses, recitais, aulas, palestras, ensaios e grandes concertos. A expectativa é reunir mais de 200 trombonistas de diversos estados brasileiros, além de convidados nacionais e internacionais. Entre os nomes confirmados, destacam-se os artistas Joelma da Silva Melo (MG), Marlon Barros (PE/PB), Joabe Reis (ES/RJ) e Bruno Caminha (CE). Participações internacionais incluem Alan Carr (EUA), Angelo Cassanello (Chile), Otávio Gaillard-Correa (Fra/Bra), entre outros.

Sobre o festival

Criada no dia 10 de outubro de 1995, a ABT buscou proporcionar encontros anuais contendo concertos, master classes, seminários sobre pedagogia do instrumento e uma assembleia geral onde seriam discutidos o futuro da associação e da arte. O festival brasileiro de trombonistas percorreu todas as regiões do Brasil ao longo de suas edições. Em 2025, retorna à capital fluminense fortalecendo os vínculos com instituições de ensino superior, projetos de formação musical e políticas públicas voltadas ao fortalecimento das bandas e orquestras no país.

