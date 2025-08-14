A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Coral Tubones da UEA participará da 31ª edição do “Festival Brasileiro de Trombonistas” no RJ

O festival é destaque como um dos principais encontros voltados ao trombone na América Latina.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 10:51 - Atualizado em 14/08/2025 às 10:52

Ver resumo

foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – Tubones Coral, projeto de extensão da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (Esat/UEA), participará do “XXXI Festival Brasileiro de Trombonistas”, um dos principais encontros dedicados ao trombone na América Latina. O evento ocorrerá entre os dias 19 e 23 de agosto, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

PUBLICIDADE

O coral, composto por 14 alunos, prepara-se para apresentar um repertório que destaca a riqueza da música brasileira, com um olhar especial para os compositores do Amazonas. O grupo busca valorizar as tradições locais e o impacto dos artistas de diferentes regiões na construção da identidade sonora do Brasil.

Para o maestro coordenador do coral e pró-reitor de Ensino de Graduação da UEA, Prof. Dr. Fábio Carmo, a participação em um festival de grande porte, com a presença dos maiores instrumentistas do mundo, é de grande importância para a vida acadêmica dos alunos. “Participar de eventos com grandes músicos é essencial para o crescimento do aluno que, ao final do curso, deve ser capaz de preparar repertório, tocar e apresentar trabalhos científicos, além de trazer novas referências do trombone para a Amazônia e para o Brasil”, afirmou o maestro.

PUBLICIDADE

O festival é promovido pela Associação Brasileira de Trombonistas (ABT) e contará com uma programação repleta de masterclasses, recitais, aulas, palestras, ensaios e grandes concertos. A expectativa é reunir mais de 200 trombonistas de diversos estados brasileiros, além de convidados nacionais e internacionais. Entre os nomes confirmados, destacam-se os artistas Joelma da Silva Melo (MG), Marlon Barros (PE/PB), Joabe Reis (ES/RJ) e Bruno Caminha (CE). Participações internacionais incluem Alan Carr (EUA), Angelo Cassanello (Chile), Otávio Gaillard-Correa (Fra/Bra), entre outros.

Sobre o festival

Criada no dia 10 de outubro de 1995, a ABT buscou proporcionar encontros anuais contendo concertos, master classes, seminários sobre pedagogia do instrumento e uma assembleia geral onde seriam discutidos o futuro da associação e da arte. O festival brasileiro de trombonistas percorreu todas as regiões do Brasil ao longo de suas edições. Em 2025, retorna à capital fluminense fortalecendo os vínculos com instituições de ensino superior, projetos de formação musical e políticas públicas voltadas ao fortalecimento das bandas e orquestras no país.

Leia mais: UEA prorroga inscrições para mestrado e doutorado de Enfermagem em Saúde Pública; veja prazo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Homem cai em Rip-Rap e fratura várias partes do corpo na Zona Sul de Manaus

Vítima foi socorrida pelo SAMU.

há 30 minutos

Mundo

EUA apreendem US$ 700 milhões em bens de Nicolás Maduro

Procuradora-geral americana classifica ação como combate a “crime organizado” do regime chavista.

há 32 minutos

Famosos

Vídeo mostra influenciador Hytalo Santos emocionado ao receber apoio de pastora

O paraibano que é alvo de investigação por suposta sexualização infantil, aparece chorando em gravação antiga que viraliza nas redes.

há 36 minutos

Mundo

EUA revogam vistos de autoridades brasileiras ligadas ao Mais Médicos

Secretário de Estado Marco Rubio acusa funcionários de cumplicidade com trabalho forçado cubano.

há 45 minutos

Política

Alfredo Nascimento se reúne com líderes do PL em Brasília para traçar estratégia eleitoral de 2026

Reunião definiu critérios para candidaturas e debateu o futuro da direita no país, com participação do presidente nacional Valdemar Costa Neto.

há 54 minutos