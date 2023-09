Coronel Klinger Paiva é oficializado no comando da Polícia Militar do Amazonas

O Governo do Amazonas participou da solenidade de passagem de comando da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizada na noite desta quarta-feira (13/09), onde o vice-governador do Estado, Tadeu de Souza, representou o governador Wilson Lima. O evento ocorreu no quartel do Comando-Geral da corporação, situado no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, e teve a presença de autoridades militares e civis.

Na cerimônia, que formalizou a troca da gestão da PMAM, do coronel Vinícius Almeida para o coronel Klinger Paiva, o vice-governador destacou a capacidade técnica e desejou sucesso aos oficiais em suas novas missões. Tadeu de Souza também reforçou o compromisso do Governo do Amazonas com melhorias e mais investimentos na instituição, por meio do programa Amazonas Mais Seguro.

“Para mim é uma grande satisfação e uma honra participar desse momento de troca de comando. O coronel Vinícius deu uma grande contribuição e o perfil do coronel Klinger é muito parecido. São pessoas que se dedicaram e que são vocacionadas a comandar a tropa, têm traquejo administrativo e têm liderança”, declarou o vice-governador, em entrevista coletiva após o evento.

“A Polícia Militar do Amazonas está num processo de reestruturação. O governador Wilson Lima fez o concurso público que há 12 anos não era realizado e a gente tem um planejamento estratégico de acordo com o comportamento da receita, de fazer esse reequilíbrio e recomposição do efetivo das forças de segurança do Estado”, complementou Tadeu de Souza.

Participaram do evento os deputados estaduais Cabo Maciel, Cristiano D’Ângelo, Dan Câmara, Delegado Péricles; os vereadores Caio André, presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), e Capitão Carpê; além de secretários de Estado, membros do Poder Judiciário, Ministério Público e das demais forças da segurança.

Avanços

Entre os avanços já obtidos, o vice-governador destacou que, somente em 2023, já foram entregues mais de sete mil itens às forças de segurança, incluindo 68 viaturas de duas e quatro rodas. O destaque é para a Base Arpão 1, cujas apreensões de armas, munições e entorpecentes acumulam, até agosto deste ano, mais de R$ 207 milhões de prejuízo ao crime.

Para os 11 mil homens e mulheres que integram a PMAM, Tadeu de Souza elencou conquistas como o pagamento de auxílio-fardamento para 8,6 mil policiais; a Lei de Gratificação de Cursos Superiores; e o Projeto de Lei que prevê o aumento do valor da hora extra, instituindo o Serviço Extra Gratificado (SEG) em substituição à Gratificação de Tropa Extraordinária (GTE).

“Por tudo isso, conclamamos a todos os membros da Polícia Militar a manterem o compromisso com a integridade, a transparência, a ética e a justiça em todos os aspectos de seu trabalho. Vocês são os guardiões da sociedade. E a confiança da população na instituição depende da conduta exemplar de cada um de vocês”, enfatizou o vice-governador, durante discurso.

Nova gestão

O coronel Klinger Paiva, que atuava no Comando de Policiamento Especializado (CPE), assumiu o posto de comandante-geral da PMAM após a nomeação do coronel Vinícius Almeida como novo titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), no fim do mês passado. O atual secretário chefiava a corporação militar desde novembro de 2021.

Em seu primeiro pronunciamento, o novo comandante-geral pediu a união da tropa e afirmou que investirá na continuidade das ações de êxito de seu antecessor. O coronel Klinger Paiva afirmou, ainda, que pretende atuar de maneira mais integrada com os órgãos estaduais.

“A gente quer fazer uma gestão de continuidade do bom trabalho já apresentado e aprimorar o que a gente acredita, junto com a nossa equipe de comando, o que for o melhor para a instituição. Mas vamos buscar soluções em conjunto com a Secretaria de Segurança, com o Governo do Estado, sempre com o objetivo de prestar um melhor serviço para a sociedade”, disse o novo comandante-geral da PM.

Agora secretário de Segurança Pública, o coronel Vinícius Almeida falou sobre as metas na condução da pasta, dentro do programa Amazonas Mais Seguro, e disse que a prioridade será reduzir os índices de criminalidade a partir da construção conjunta de políticas públicas com os entes públicos.

“Esse plano (Amazonas Mais Seguro) prevê redução de diversos índices criminais. Muitos deles nós já conseguimos atingir nos anos de 2021 e 2022. Mas a questão do trabalho da segurança pública é trazer esses números para um índice minimamente aceitável dentro de uma sociedade moderna, que prima pelos direitos humanos e pela defesa da vida”, salientou.

Redação AM POST*