Coronel Menezes ‘perde’ superintendência do Dnit para funcionário dos Correios

Redação AM POST

O ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, perdeu o cargo de superintendente do Departamento de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para o funcionário dos Correios Smith Mozart Delmond Silva, que foi nomeado nesta quinta-feira (18) pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

A vaga estava prometida pelo presidente Jair Bolsonaro ao coronel Alfredo Menezes, que cobiçava o cargo no intuito de lhe trazer boa visibilidade política com vistas às eleições de 2022. Com o asfaltamento de parte da BR-319 em 2021, o departamento ficará em evidência.

Entre as funções do Superindentende do Dnit estão: a manutenção das Rodovias federais e dos portos fluviais no Estado.

No Amazonas, o Dnit estava sob o comando da engenheira civil Arlene Maria Lamêgo da Silva Campos.