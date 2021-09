Coronel PM Franciney Bó assume a Corregedoria-Geral da SSP-AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Corregedoria-Geral do sistema de Segurança Pública do Amazonas passou a ser comandada pelo coronel da Polícia Militar do Amazonas Franciney Bó. O novo corregedor-geral assumiu o cargo no último dia 30 de agosto. Na manhã desta sexta-feira (10/09), o coronel iniciou as visitas institucionais, com o objetivo de melhorar ainda mais a comunicação entre as forças de segurança.

A primeira instituição a ser visitada foi o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), localizado no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Na visita ao órgão, o novo corregedor foi recebido pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Danízio Valente.

“Temos a intenção de fazer visitas institucionais às corporações a qual estão sob a fiscalização da Corregedoria-Geral. Iniciamos pelo CBMAM, mas nos próximos dias estaremos visitando a Polícia Militar, Polícia Civil e o Detran”, enfatizou o coronel Franciney Bó.

Segundo o corregedor-geral, o objetivo das visitas, além de melhorar a comunicação entre os órgãos, é estabelecer uma boa relação com os comandantes e chefes das instituições que integram a Segurança Pública estadual, dando celeridade e otimizando os procedimentos administrativos.

Natural de Roraima, os irmãos Bó (há o também coronel Fabiano, da Casa Militar do Governo do Estado) desenvolveram a carreira militar toda no Amazonas. Já criaram raízes no estado, onde são bastante queridos e admirados.