Coronel Vinicius Almeida assume o comando da Polícia Militar do Amazonas

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) passa a ser comandada pelo coronel PM Marcus Vinicius Oliveira de Almeida, após a cerimônia de passagem de comando realizada na noite desta quarta-feira (15/12), na área externa do Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro da cidade.

Durante o seu discurso de posse, o novo comandante destacou a necessidade de modernização da corporação em prol da qualidade do atendimento prestado à população. “Conclamo nossos oficiais e praças para abraçarem a Instituição nesse novo momento que ora se inicia para que juntos possamos plantar a semente, uma nova Polícia Militar, uma polícia que respeita suas tradições, mas que queremos modernizar a fim, de levar para nossa população um serviço de qualidade em que a excelência no atendimento seja nosso principal objetivo”, disse.

O coronel lembrou ainda a trajetória como policial militar de seu pai, que foi o primeiro praça a se tornar oficial na história da corporação e o ideal que se concretizou para ele de comandar a Polícia Militar do Estado.

“A trajetória de meu pai me motivou a seguir a mesma profissão. Lembro-me do concurso público que prestei e das incertezas vivenciadas ainda adolescente sobre o futuro que me aguardava. Comandar a Polícia Militar do Amazonas é o sonho de qualquer cadete ao entrar na academia, mas poucos tiveram ou terão a oportunidade, pois além de um desafio, requer conhecimento técnico da missão institucional, é um desafio de vida que hoje agradeço ao governador Wilson Lima pela oportunidade e confiança”, salientou.

O coronel esteve por dois anos à frente da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), na qual implantou projetos de destaque, como a criação do grupo de intervenção penitenciária (GIP) e os programas de ressocialização Conhecimento que Liberta e Trabalhando a Liberdade. Na PMAM, ele assume o comando após a saída do comandante-geral interino, coronel PM Jerry Menezes.

Carreira – Nascido em 1974, na cidade de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus), Vinicius Almeida iniciou sua carreira militar como aluno oficial da PMAM. No decorrer de seus 27 anos de carreira, exerceu diversas funções de comando e diretoria na corporação. Entre eles, foi comandante dos comandos de Policiamento Norte e comando de Policiamento Leste, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), do Batalhão de Trânsito (BPTran) e da 10ª Cicom.

Foi ainda gerente de Projetos (PM6 do Comando Geral); diretor de Tecnologia, de Comunicação e do setor de Gestão de Projetos Seagi/SSP-AM; e idealizador do projeto Escola Segura e Cidadã.

Bacharel em Ciências de Defesa Social e Cidadania, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará, coronel Vinícius é pós-graduado em Inteligência de Estado e de Segurança Pública pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, em parceira com o Centro Universitário Newton Paiva. É ainda bacharel no curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na escola Superior de Polícia Militar do Rio de Janeiro, e atualmente cursa Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Em sua formação técnica, o comandante traz no currículo cursos de Operações de Choque, Resgate de Reféns, Direitos Humanos, Combate com Armas Curtas, Imobilizações Táticas, Segurança de Dignitários, além de diversos cursos de gestão de projetos e pessoas.

Condecorações – Durante sua vida militar o Coronel Vinícius recebeu diversas honrarias entre elas a Medalha do Mérito Governador Lauro Sodré, do Estado do Pará; Medalha Tiradentes; Medalha Mérito Policial Militar; Diploma de Honra ao mérito; Medalha 10 e 20 anos; Medalha Cândido Mariano; e Medalha Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Foi ainda congratulado com a Moção de parabenização da Câmara Municipal de Manaus pelo trabalho realizado à frente do Comando da 10ª Cicom.

Em seus 27 anos como policial militar, recebeu 19 elogios publicados em Boletim Geral pelo reconhecimento do seu trabalho.