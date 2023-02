Corpo de Amazonino Mendes segue em São Paulo aguardando decisão da família sobre velório

Redação AM POST*

Segue em São Paulo o corpo do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, 83 anos, que morreu no domingo (12) no Hospital Sírio Libanês, onde estava internado desde o dia 25 de dezembro de 2022. A família do político inda está decidindo sobre o velório dele.

De acordo com a assessoria de imprensa, o corpo deve ficar aproximadamente três dias em São Paulo para ser embalsamado. A família ainda irá decidir se o corpo será cremado ou não em Manaus.

Filiado ao Cidadania, Mendes disputou sua última eleição em outubro do ano passado, quando tentou voltar ao cargo de governador do estado pela quinta vez.

Já visível abatido pelas lutas ao longo da vida, com a saúde debilitada, Amazonino enfrentou o processo eleitoral como um guerreiro. Percorreu bairros, reuniu com aliados e lideranças, expôs seu amor pelo Amazonas e o desejo de cuidar do povo.