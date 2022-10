Corpo de bebê é procurado após lancha naufragar no interior do Amazonas

Redação AM POST*

Uma criança de um ano está desaparecida após uma lancha naufragar, na manhã dessa sexta-feira (21), no Rio Madeira, Zona Rural do município de Manicoré, distante 390 Km de Manaus. Ela estava com cinco pessoas na embarcação quando o condutor perdeu o controle do veículo, que capotou.

De acordo com o G1, com o acidente, as pessoas foram arremessadas na água, dentre elas a criança, que não foi encontrada pelos familiares.

As quatro pessoas chegaram a ser resgatadas por duas outras lanchas que passavam pelo local e, após o resgate dos sobreviventes, começaram a procurar pela criança.

As buscas foram reforçadas por moradores da região e mergulhadores que seguem no local. No entanto, até o início da tarde deste sábado (22), a criança ainda não havia sido encontrada.