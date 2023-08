O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, no fim da tarde de ontem (22/08), um incêndio em uma carreta bitrem, que transportava soja. O sinistro aconteceu no quilômetro 17 da rodovia federal BR-174. Na ação, foram utilizados 5 mil litros de água e a pronta-resposta das equipes da corporação impediu que as chamas se propagassem por toda a área de carga do veículo de grande porte.

“A partir do acionamento, deslocamos duas viaturas do CBMAM para o lugar da ocorrência. As chamas atingiam toda a área de cabine do veículo e a ação rápida das nossas equipes impediu que o incêndio se propagasse por toda a área de carga, o que ocasionaria num prejuízo muito maior”, relatou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Quando as equipes da corporação chegaram ao local, o motorista já havia sido levado por populares para receber atendimento médico. Para realizar o trabalho, os bombeiros montaram a linha de contenção utilizando mangueiras de combate a incêndio. O sinistro ocasionou a queima total da cabine da carreta e parcial da área de carga. Após o controle total, foi realizado o rescaldo.

Redação AM POST