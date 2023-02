Corpo de Bombeiros do Amazonas é chamado para combate a incêndio na Colômbia

Redação AM POST

O 2º Pelotão Independente Bombeiro Militar (2°PIBM) do município Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), foi acionado via rádio pelos bombeiros da cidade de Letícia na Colômbia na manhã desta segunda-feira (12/02), por volta das 10h50, para ajudar no combate contra um incêndio de grandes proporções a uma distribuidora de bebidas e estivas em geral.

Foi deslocado para o local do incêndio três viaturas do 2º PIBM, além de viaturas do Aeroporto Internacional de Tabatinga, com um total de oito bombeiros militares.

Até o início da tarde de hoje, as equipes dos bombeiros do Amazonas ainda estavam no local da ocorrência realizando rescaldo do sinistro.

Ninguém ficou ferido, havendo apenas danos materiais.