Corpo de Bombeiros envia militares para combater focos de incêndio em Borba

O Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), enviou, ontem (28/07), uma equipe de bombeiros militares para atuar no combate a incêndios em Borba (a 151 quilômetros da capital). Esta é uma ação emergencial naquele município integrante da região do sul do Amazonas, onde há maior índice de focos de incêndios no período de estiagem.

Além desta ação, a corporação também já tem atuado, de forma intensiva, por meio da Operação Aceiro 2023, combatendo focos de incêndios nos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré. A medida faz parte do plano de ação do Governo do Amazonas para coibir o desmatamento e as queimadas no período da estiagem.

“Nós adotamos a medida de enviar bombeiros para Borba tendo como base o nosso monitoramento de queimadas no sul do estado. Essa é uma ação específica, mas temos a Operação Aceiro 2023 em andamento, que engloba outros cinco municípios com ações de combate até o mês de novembro”, destacou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Dados da Aceiro 2023

De acordo com o sistema do Comando de Bombeiros do Interior (CBI), entre o dia 12 deste mês e a quinta-feira (27/07), 56 focos de incêndios foram combatidos pelas tropas do CBMAM nos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré.

Conforme os dados, Humaitá é a cidade com o maior registro de ocorrências, com 16 ações de combate a incêndio, seguida por Boca do Acre com 14 casos, Lábrea com 10 registros, Manicoré com oito e Apuí com oito também.

Redação AM POST*