Corpo de Bombeiros inaugura sede do Grupamento de Resgate no Aeroporto Eduardo Gomes

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) inaugurou, nesta quarta-feira (14/06), a nova Sede do Grupamento de Resgate e Emergências Médicas (Grem), dentro do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A cessão do espaço é resultado de uma parceria entre a corporação e a Concessionária de Aeroportos da Amazônia, para ampliar o serviço de atendimento pré-hospitalar à população.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, o novo espaço funcionará como sede administrativa do grupamento e também contará com equipe operacional para atender ocorrências no aeroporto e nas proximidades.

“Essa inauguração é uma medida estratégica, proveniente da parceria entre o Corpo de Bombeiros e a administração do Aeroporto, que nos cedeu esse espaço amplo. Aqui funcionará a base administrativa, mas também teremos equipe operacional para atender ocorrências dentro do aeroporto e nas proximidades. Além disso, também estamos proporcionando maior qualidade de trabalho para nossos militares”, pontuou o comandante-geral do CBMAM.

Na solenidade de inauguração, além da tropa do Grem e autoridades da corporação, estiveram presentes a diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, e o gerente do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Augusto Andrade.

“É uma alegria, para nós, contribuir para que esse posto aqui dentro do aeroporto se concretizasse. Sem dúvida, é um ganho para a população amazonense e muito bom para ampliar nossa segurança no aeroporto de Manaus”, disse a diretora-presidente da Concessionária de Aeroportos da Amazônia.

Estrutura

Anteriormente, a Sede do Grem funcionava em um prédio no calçadão da Ponta Negra, zona oeste da capital. O novo espaço dispõe de recepção, sala de comando, ala administrativa, alojamento para os militares de plantão no operacional, depósito para insumos de atendimento pré-hospitalar, copa, banheiros feminino e masculino.

Reestruturação e abastecimento

O novo endereço estratégico da base do Grem faz parte do plano de reestruturação do grupamento que, no mês de maio deste ano, recebeu cinco Unidades de Resgate (URs) e realizou a formatura de mais de 50 bombeiros da área de saúde para atuação em ocorrências envolvendo vítimas que necessitem de atendimento pré-hospitalar.

Com a inauguração, a estrutura também conta com depósito de insumos para uso em casos de atendimento pré-hospitalar, que está totalmente abastecido para fornecer os materiais necessários aos bombeiros atuantes nas unidades de resgate.

Seção Contra Incêndio

Nas dependências do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes também funciona a Seção Contra Incêndio (SCI) do Corpo de Bombeiros para atender especificamente ocorrências de pequena, média e grande proporção no local.

Redação AM POST