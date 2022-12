Corpo de Bombeiros realiza vistoria técnica nos fogos de artifício na praia da Ponta Negra

Redação AM POST

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), coronel Orleilso Ximenes Muniz, acompanhado da equipe da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT), realizou, na manhã de hoje (30/12), vistoria técnica nos fogos de artifício que vão ser utilizados no Réveillon 2023 na praia da Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, zona oeste de Manaus.

Estiveram presentes na vistoria o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira; o secretário executivo da Defesa Civil, Fernando Júnior; e membros da empresa responsável pela montagem dos fogos de artifício.

O coronel Muniz informou que a queima de fogos deste ano vai gerar menos barulho.

“Este ano, serão utilizados somente produtos de baixo ruído e de baixo calibre. E isso terá um impacto considerável para as pessoas deficientes e animais. Os fogos serão disparados de oito pontos montados na praia da Ponta Negra, com uma distância segura da população”, explicou Muniz.

A empresa Importação e Exportação de Fogos da Amazônia Ltda, responsável pela montagem dos fogos, vai estar com uma equipe de seis profissionais próxima dos pontos de queima.

O comandante dos Bombeiros, coronel Muniz, informou também que nesta sexta-feira (30/12), na hora do show gospel haverá queima de fogos com duração de 5 minutos. E na passagem de ano, à meia-noite, a queima de fogos vai durar cerca de 10 minutos.

Efetivo pronto

Nesta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros vai estar com um efetivo de 37 militares e três viaturas realizando a prevenção no Show Gospel.

No sábado (31/12), o CBMAM vai estar com um efetivo de 340 bombeiros, 7 viaturas e 3 embarcações na praia da Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, zona oeste; no Amarelinho, avenida Rio Negro, bairro Educandos, zona sul; e no Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus.

Muniz pediu para a população aproveitar a passagem de ano com tranquilidade e prudência. Se a pessoa for ingerir bebida alcoólica, não é para dirigir e nem realizar mergulhos em rios, isso pode ocasionar acidentes e afogamentos.

“Nós esperamos que você não precise da ajuda dos bombeiros, mas se precisar, estaremos prontos para servir. É só ligar 193, que uma equipe vai chegar até você”, finalizou o comandante-geral.