Corpo de Bombeiros zera em menos de 48h todos os focos de incêndio em fábrica de Manaus

Notícias do Amazonas – Em menos de 48 horas após o início o incêndio de grandes proporções que atingiu as empresas Effa Motors e Valflm da Amazônia, localizadas do Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) eliminou todos os focos de fogo da área atingida, durante a madrugada desta quinta-feira (07/08). A corporação, após duas noites de intenso trabalho, agora realiza o rescaldo do local com a remoção dos entulhos queimados para garantir que não haja reignição do fogo.

“Às 6 horas da manhã, nós conseguimos fazer a extinção completa do incêndio. Portanto, uma integração de esforços, de diversas secretarias do Estado em apoio ao Corpo de Bombeiros, fez com que nós, em tempo recorde, em menos de 48 horas, pudéssemos fazer a extinção desse que foi o maior incêndio que a cidade de Manaus já presenciou”, afirmou o comandante-geral do CBMAM, Orleilso Muniz.

Ao todo, foram 205 bombeiros militares atuando, desde o acionamento da corporação para a ocorrência, que contaram com o apoio de brigadistas da empresa e bombeiros civis. O CBMAM também utilizou, durante esses dois dias de combate ao incêndio, 26 viaturas Auto Bomba Tanque, Auto Bomba Plataforma, Auto Bomba Florestal, Auto Transporte de Ataque, Auto Rápido, Auto Transporte de Pessoal e Unidade de Resgate.

Entre essas viaturas, estão as novas que foram recentemente entregues pelo Governo do Amazonas para a corporação; assim como usaram, também, o Líquido Gerador de Espuma, que potencializa o combate às chamas; drones de combate a incêndio; e o efetivo que ingressou no CBMAM há pouco tempo, além dos alunos soldados que estão em formação.

De acordo com o comandante-geral, isso fez com que um robusto aparato de socorro fosse ao local e que a atuação da corporação tivesse o objetivo alcançado em tempo recorde. “Incêndios com essa natureza de material que estava queimando, tecnicamente, leva-se 48 horas para se confinar o incêndio. Nós fizemos em menos de 48 horas a extinção completa (do incêndio). Isso é fruto de muito trabalho, de um trabalho coordenado”, explicou Muniz.

Durante o trabalho dos bombeiros, o comandante-geral do CBMAM enfatizou que havia uma preocupação com a área de vegetação, que fica nas proximidades do local do incêndio, além de outras edificações que ficam ao redor e do próprio prédio atingido, que graças à atuação eficaz da corporação teve parte da estrutura preservada.

Com a fase final dos trabalhos, o efetivo que ainda atua no local deve ser reduzido. “Hoje, aqui, nós já vamos reduzir o efetivo. Permaneceremos aqui até o final do dia de hoje, da quinta-feira, onde entregaremos a edificação ao proprietário para fazer a remoção total do material que foi consumido e a reconstrução”, explicou o comandante-geral do CBMAM.

Ocorrência

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas atua, desde o início da tarde de terça-feira (05/08), no combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu as empresas Effa Motors e Valflm da Amazônia, localizadas no Distrito Industrial 2, em Manaus.

O sinistro era composto por veículos e seus componentes plásticos, pneus, combustíveis e material plástico industrial, altamente tóxico e inflamável.

Força-tarefa

Desde o início da ocorrência, o governador Wilson Lima determinou que todos os esforços estaduais fossem empregados para garantir a segurança e apoio às equipes que atuam no combate às chamas.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) atua com policiais militares na segurança e no isolamento do local.

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) montou uma base para auxiliar na alimentação dos servidores que atuam no trabalho. A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) está reforçando a distribuição de copos de água aos servidores que atuam na ocorrência. A Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) e de Desenvolvimento Sustentável (ADS) também atuam no apoio às equipes.

A Defesa Civil enviou cinco caminhões-pipa e a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), enviou seis caçambas, um trator D6 e uma escavadeira para ajudar na remoção de entulhos do local do incêndio.