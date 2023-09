Corpo de criança é encontrado após barranco desabar em canoa no AM

Após um deslizamento de terra atingir uma canoa na quinta-feira (21), o corpo de uma criança, de sete anos que estava desaparecida foi encontrado hoje (22), às margens do rio Solimões, em uma comunidade próxima do Umariaçu, no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste de Manaus).

Segundo moradores do município, o menino de sete anos estava acompanhado da mãe, do pai e do irmão quando o barranco cedeu e caiu em cima da canoa. O restante da família conseguiu se salvar, mas o menino desapareceu nas águas após ser atingido pela barragem.

O corpo dele foi encontrado hoje por comunitários e encaminhado para o necrotério de Tabatinga. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do caso.

Suyanne Lima – Redação AM POST