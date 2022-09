Corpo de jovem desaparecida após desabamento de ponte é resgatado durante buscas na BR-319

Redação AM POST

O corpo de Darliene Nunes Reis Cunha, de 25 anos, uma das pessoas que estavam no local no momento do desmoronamento da ponte sobre o rio Curuçá, no quilômetro 25 da BR 319, no município de Careiro Castanho, foi localizado nesta quinta-feira (29). A informação foi divulgada pela família.

De acordo com o irmão de Darliene, a vítima teria saído do carro para atravessar andando pela ponte quando aconteceu o desabamento.

A jovem deixa esposo e uma filha de 10 meses.

As outras vítimas fatais identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML) são: Marcos Rodrigues Feitoza, 39 anos, Rômulo Augusto de Morais, 36 anos, e Maria Viana Carneiro, 66 anos.

Com isso, são 4 vítimas fatais do acidente. Das 14 pessoas feridas, 12 já tiveram alta médica. As buscas seguem no local, com a ação de mergulhadores a procura de desaparecidos e também trabalhando para içar veículos que afundaram com o desmoronamento da ponte.