Corpo de jovem é encontrado no Rio Amazonas após queda de embarcação

A cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas, foi tomada pela comoção nesta quarta-feira (24) após a morte de um jovem identificado como Jeandrio, de 19 anos. Ele desapareceu nas águas do rio durante a manhã, depois de cair de uma embarcação ao tentar realizar uma manobra arriscada, na companhia de um amigo.

O desaparecimento mobilizou equipes da Base Fluvial Arpão, que contaram com apoio de mergulhadores especializados, além do Corpo de Bombeiros de Coari e brigadistas locais, que reforçaram as buscas.

Desesperados, familiares chegaram a contratar um mergulhador particular, que conseguiu localizar a roupa do jovem ainda durante as operações. Após horas de procura intensa, por volta das 17h30, o corpo foi finalmente encontrado e resgatado, sendo levado de volta à cidade.

A tragédia abalou moradores da região, que acompanharam com apreensão o desenrolar das buscas. A morte precoce de Jeandrio, que tinha apenas 19 anos, gerou grande comoção em Itacoatiara.