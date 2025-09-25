A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Corpo de jovem é encontrado no Rio Amazonas após queda de embarcação

Buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

Por Marcia Jornalist

25/09/2025 às 07:17

A cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas, foi tomada pela comoção nesta quarta-feira (24) após a morte de um jovem identificado como Jeandrio, de 19 anos. Ele desapareceu nas águas do rio durante a manhã, depois de cair de uma embarcação ao tentar realizar uma manobra arriscada, na companhia de um amigo.

O desaparecimento mobilizou equipes da Base Fluvial Arpão, que contaram com apoio de mergulhadores especializados, além do Corpo de Bombeiros de Coari e brigadistas locais, que reforçaram as buscas.

Desesperados, familiares chegaram a contratar um mergulhador particular, que conseguiu localizar a roupa do jovem ainda durante as operações. Após horas de procura intensa, por volta das 17h30, o corpo foi finalmente encontrado e resgatado, sendo levado de volta à cidade.

A tragédia abalou moradores da região, que acompanharam com apreensão o desenrolar das buscas. A morte precoce de Jeandrio, que tinha apenas 19 anos, gerou grande comoção em Itacoatiara.

Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

