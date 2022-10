Corpo de oficial de justiça que desapareceu após lancha afundar é encontrado em Novo Airão

Redação AM POST

O corpo do oficial de justiça Emival Lemes de Abreu, de 65 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (24) no Rio Negro. O idoso estava desaparecido desde da manhã de domingo (23), após uma lancha naufragar em Novo Airão, no interior do Amazonas.

De acordo com o G1, o servidor do Tribunal de Justiça do estado (TJAM) trabalhava na Comarca de Novo Airão e estava acompanhado de mais cinco pessoas, incluindo outras duas funcionárias da TJAM e uma criança, filha de uma delas, que conseguiram se salvar.

Os mergulhadores dos bombeiros e voluntários faziam a busca pelo desaparecido, quando o corpo do oficial de justiça submergiu nas águas.