Corpo de turista que sumiu durante pesca esportiva é encontrado no AM

O corpo do advogado José Paulo Anholete, que estava desaparecido desde domingo (28), após um bote virar, foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), na manhã desta terça-feira (30), no Rio Acari, em Novo Aripuanã (a 227 quilômetros ao sul de Manaus).

De acordo com a polícia, ele estava com outros dois homens no bote, durante uma pesca esportiva.

Três pessoas estavam no bote praticando pesca esportiva, quando ele virou, o advogado, o superintendente de Polícia Regional Sul do do Espírito Santo, delegado Faustino Antunes, e o condutor da embarcação. Os dois conseguiram sair do rio e o advogado estava desaparecido até está manhã.

Redação AM POST