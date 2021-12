Corpo do jovem Melquisedeque morto em assalto é sepultado em Manaquiri

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Familiares e amigos sepultaram na manhã deste sábado (18) o corpo do jovem indígena Melquisedeque Santos do Vale, de 20 anos, assassinado durante assalto a ônibus da linha 444, na noite de quinta-feira (16/12), no bairro Tarumã, zona oeste da capital.

O jovem era indígena da etnia Sateré Mawé e foi enterrado em sua terra natal, o município de Manaquiri (distante 60 quilômetros de Manaus).

A mãe da vítima, Francilene, que mora no interior do Amazonas, disse que o filho estava feliz por conseguir um trabalho em Manaus e poder ajudá-la. “Ele disse que estava feliz, pois tinha um trabalho e poderia realizar o sonho de me ajudar. Eu peço justiça não somente por ele, mas por todos os jovens que vêm do interior pedindo uma oportunidade”, lamentou.

Durante o cortejo até o cemitério, diversos moradores se reuniram em homenagem a Melquesedeque Santos.

Foi preso na noite de sexta-feira (17/12), um dos suspeitos de envolvimento no crime.