Corpos das crianças indígenas esquartejadas pelo irmão são velados no interior do Amazonas

Corpo das vítimas, assassinadas e esquartejadas, foi retornado à comunidade; adolescente de 17 anos é o principal suspeito do crime.

Por Marcia Jornalist

10/10/2025 às 13:28

Notícias do Amazonas – Os corpos das crianças indígenas assassinadas estão sendo velados na Aldeia Castanhal, território da etnia Sateré-Mawé, no município de Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus.

Após passarem por perícia em Parintins, as vítimas retornaram à comunidade, onde a dor e o luto tomam conta dos moradores.

Imagens compartilhadas em aplicativos de mensagem mostram os caixões das crianças rodeados por familiares e amigos, que prestam suas últimas homenagens em um momento de profunda tristeza.

As vítimas foram esquartejadas em uma casa na comunidade, e o principal suspeito do crime é o irmão delas, um adolescente de 17 anos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o jovem afirma ter cometido o ato sob ordens de um tio, identificado apenas como Valdecir. O adolescente foi transferido para Parintins e chegou à cidade por volta das 22h40.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso. De acordo com o suspeito, o tio tinha aversão por ele e pelas crianças, e armou-se para forçá-lo a cometer o crime.

A mãe das vítimas, por sua vez, informou que o jovem estava sob efeito de drogas no momento do ato.

