Corpos das três vítimas fatais de acidente entre bote e moto aquática chegam em comunidades do Amazonas para velório

O empresário e ex-vereador Robson Tiradentes, irmão do jornalista Ronaldo Tiradentes, também está envolvido no acidente.

22/09/2025 às 15:05 - Atualizado em 22/09/2025 às 15:07

Notícias do Amazonas – Os corpos de Marcileia Silva Limado, de seu filho John da Silva Gonzaga, de apenas cinco meses, e de Pedro Batista chegaram nesta segunda-feira (22) nas comunidades ribeirinhas de São Tomé e Nossa Senhora de Fátima, em Iranduba, para velório. Eles são vítimas fatais de um acidente náutico que ocorreu no sábado (20) no Lago do Acajutuba, região da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro. O empresário e ex-vereador Robson Tiradentes, irmão do jornalista Ronaldo Tiradentes, também está envolvido no acidente.

O episódio que provocou a tragédia ocorreu por volta das 21h de sábado. Uma motoaquática, identificada como Lady Tyê, colidiu contra a pequena embarcação conduzida por Pedro Batista. Além de Pedro, estavam a bordo Marcileia, o filho dela, John, e o companheiro, Geovane de Oliveira Gonzaga, de 30 anos.

Segundo o relatório do Instituto Médico Legal (IML), a causa das mortes das três vítimas foi asfixia mecânica, meio líquido, afogamento.

Geovane foi o único sobrevivente entre os ocupantes da lancha. Já o condutor da motoaquática, o empresário Robson Tiradentes, também se feriu, mas conseguiu chegar a Manaus, onde recebeu atendimento médico e passou por cirurgia.

Após o acidente, equipes da Marinha do Brasil se deslocaram até o Lago do Acajutuba para realizar a coleta de informações e dar início a um inquérito administrativo. O objetivo é apurar as circunstâncias que levaram à colisão, verificando desde as condições de navegação até o cumprimento de regras de segurança.

A Polícia Civil do Amazonas também acompanha o caso. O processo de investigação deve avaliar responsabilidades e esclarecer pontos fundamentais para que tragédias semelhantes não se repitam.

