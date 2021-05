Corte de energia por falta de pagamento passa a ser permitido no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A decisão judicial que proibia o corte no fornecimento de energia elétrica por inadimplência de todas as unidades consumidoras residenciais durante a pandemia no estado do Amazonas, a referida lei foi revogada, passando a permitir, em consequência da revogação a suspensão do fornecimento das unidades consumidoras onde for constatada inadimplência, nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que é órgão regulador do Setor Elétrico Brasileiro. A decisão foi informada nesta sexta-feira (21), pela Amazonas Energia.

Segundo a concessionária, a decisão judicial que proibia a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência foi revogada, posto que tinha como condicionante o estado de emergência decretado pelo Governo do Estado do Amazonas, expirado em 15/10/2020, sem prorrogação.

No entanto, a Amazonas Energia explicou que também vai seguir uma outra diretriz da própria Aneel, que veda o corte de energia por inadimplência de pessoas classificadas como baixa renda.