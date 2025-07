Cosama avalia abastecimento de água em Caapiranga e prepara melhorias no sistema local

Notíciaas do Amazonas – A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) realizou, entre os dias 9 e 16 de julho, uma ação estratégica no município de Caapiranga (a 134 km de Manaus), com o objetivo de diagnosticar o sistema de abastecimento de água e planejar medidas que garantam mais eficiência, segurança e qualidade no serviço prestado à população.

A iniciativa contou com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) local e incluiu um levantamento técnico das áreas administrativa, comercial, operacional e socioeconômica. Foram vistoriados 32 poços subterrâneos — 23 em atividade e 9 inativos —, além de reservatórios, estações de tratamento e instalações elétricas.

Segundo a diretora-presidente da Cosama, Deisiane Erculano, a ação faz parte do esforço do Governo do Amazonas para universalizar o saneamento básico no interior do estado. “Realizamos um diagnóstico detalhado para garantir que mais pessoas tenham acesso à água tratada e de qualidade”, destacou.

Durante a visita técnica, também foram coletadas amostras de água para análises físico-químicas e realizados o georreferenciamento das estruturas e a atualização da rede de abastecimento. O levantamento oferece subsídios para o planejamento de futuras intervenções que priorizem o uso sustentável dos recursos hídricos e a ampliação da cobertura do serviço.

As informações reunidas serão fundamentais para orientar ações de melhoria no sistema de abastecimento de Caapiranga, reforçando o compromisso da gestão estadual com a segurança hídrica e a qualidade de vida da população do interior.