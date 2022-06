Cosama e tricicleiros de Parintins fecham parceria para distribuição de água potável no período do Festival Folclórico

Redação AM POST

O diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle, se reuniu, neste sábado (18/06), com os representantes da Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN), Jackson Dias, e da Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP), Rafael Gonçalves, juntamente com os tricicleiros de ambas associações, para fechar parceria em ação da companhia no município durante o Festival Folclórico deste ano.

A reunião em Parintins (a369 quilômetros de Manaus) teve como objetivo alinhar a participação dos associados junto à ação do Governo do Amazonas, por meio da Cosama, que irá distribuir copos temáticos com água tratada à população durante a semana do festival em pontos turísticos e instituições públicas da cidade.

Com a parceria, o Estado fomenta a geração de renda aos trabalhadores que nesse período buscam aumentar seus ganhos com o fluxo maior de visitantes na cidade.

“Essa ação é inovadora e histórica no Festival de Parintins. Estamos seguindo as orientações do governador Wilson Lima em proporcionar água de qualidade à população. A parceria com os tricicleiros de Parintins é de tamanha importância gerando oportunidade e renda”, ressaltou o diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle.

Os presidentes das associações ressaltaram a importância da parceria.

“Para nós essa parceria entre o Governo e a Cosama é um momento muito importante para os tricicleiros, que estarão trabalhando direto e indiretamente nessa ação que a Cosama está trazendo, gerando renda para nós trabalhadores profissionais do ramo do triciclo. É um grupo de pessoas que tem o compromisso com o desenvolvimento turístico no estado do Amazonas, em especial aqui em Parintins”, ressaltou Rafael Gonçalves, presidente da ATTP.

“Agradecemos ao Governo do Estado por essa parceria com a categoria dos tricicleiros através da Cosama, que procurou as associações para a distribuição dessa água de qualidade para os parintinenses e também aos visitantes, já sendo um gasto a menos a eles, e gerando renda para nós”, destacou Jackson Dias, presidente da ATPlN.