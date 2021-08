Covid-19: Com risco de novo surto no Amazonas, equipes de saúde são enviadas à fronteira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Estado enviou, na tarde desta segunda-feira (02/08), uma equipe de profissionais para realizar um diagnóstico situacional na região de fronteira do Alto Solimões, tendo em vista um alerta de risco para Covid-19 e a entrada de novas variantes. Ações de reforço como testagem em massa e intensificação de vacinação serão executadas nos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte.

Ao todo 26 profissionais de saúde da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-FVS), Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), Secretaria de Assistência do Interior (Seai) e Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), foram enviados para Tabatinga, região de fronteira do Alto Solimões.

De acordo com a diretora-técnica da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a ação de forma conjunta tem o objetivo de evitar a entrada de novas cepas a partir de outros países. A estratégia é reforçar a vigilância nas portas de entrada dos três municípios.

“É uma equipe com bastante representatividade. O intuito é implantar vigilância genômica na fronteira. Nós sabemos o risco que está tendo da entrada de novas variantes, dentre elas a lambda e a delta, então precisamos reforçar isso nas portas de entrada. Serão colocados lá uma equipe de testagem e vacinação, para reforçar as portas de entrada nos portos dos respectivos municípios”, disse a diretora-técnica.

A atividade faz parte do plano de ação elaborado pela FVS-RCP, após a emissão de alerta de risco para Covid-19, na quinta-feira (29/07), após receber notificação de surto na cidade de Islândia, no Peru, que apresenta risco para a região de fronteira no Alto Solimões.

O secretário executivo de Assistência ao Interior, Cássio Espírito Santo, destacou que nenhum dos três municípios apresenta internações por Covid-19 neste momento, entretanto, acrescentou que a SES-AM atuará de forma preventiva na avaliação da assistência local em caso de emergência.

“A gente já tem um plano de contingência para essa região, a gente sempre atualiza de acordo com alguma necessidade, mas a secretaria de estado está pronta para qualquer problema que a gente possa ter naquela região ou em qualquer outra região do estado”, frisou.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Contato telefônico da FVS-RCP (92) 3182-8550 e 3182-8551.