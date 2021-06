CPI da Covid: ex-secretário Marcellus Campêlo destaca que maior parte dos recursos usados no AM na pandemia são do próprio Estado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Em depoimento na CPI da Pandemia do Senado, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, 82% dos recursos de saúde investidos no Estado durante a pandemia, vieram da fonte 100, ou seja, oriundos de recursos estaduais.

Continua depois da Publicidade

Dos R$ 8,91 bilhões que o Estado do Amazonas e os seus municípios receberam do Governo Federal em 2020, a maior parte foi em repasses constitucionais. Para o enfrentamento específico ao novo coronavírus, o Estado obteve R$ 267 milhões da União, o que representa 3% do valor global repassado no ano passado.

A maior parte dos R$ 8,9 bilhões repassados Amazonas em 2020, segundo o Portal da Transparência do Governo Federal, foi em transferências obrigatórias, totalizando R$ 5,612 bilhões. Nesse valor estão incluídos os Fundos de Participação dos Estados (FPE), dos Municípios (FPM), Fundeb, entre outros.