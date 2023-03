+Crédito Amazonas: Governo do Amazonas aplica mais de R$ 12 milhões no primeiro mês de operação

Redação AM POST

O Governo do Estado, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), apresentou o balanço de um mês de operação do programa de financiamento +Crédito Amazonas 2023, lançado pelo governador Wilson Lima no dia 3 de fevereiro. Foram mais de R$ 12 milhões aplicados em todo o estado, movimentando 761 operações de crédito.

Neste primeiro mês de operação de 2023, o setor do comércio lidera o volume de financiamento com um percentual de 58,04% do total aplicado. A seguir aparece o serviço com 19,14%, depois estão os setores primário com 10,82% e indústria 11,99%. Os recursos aplicados foram utilizados para ampliar e manter os negócios em funcionamento, preservando ou gerando cerca de 2.283 empregos, aumentando a renda impactando positivamente a vida de milhares de famílias.

Com as linhas de financiamento da Afeam, a microempreendedora Edilena Porto, está no quinto financiamento e conseguiu investir na venda de produtos de cama, mesa e banho e reforçar a renda familiar.

“Meu comércio é familiar, eu e meu esposo tocamos a administração e compras de produtos. Com o apoio da Afeam, investimos na compra de novas mercadorias e ainda foi possível contratar um funcionário para nos ajudar nas vendas”, disse.

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, afirma que o volume de recursos injetados confirma o crescimento contínuo da economia do estado.

“Podemos ver um novo fôlego para os empreendedores do nosso Amazonas. As novas operações realizadas pelo programa +Crédito Amazonas este ano, representam uma retomada em vários setores, com os empreendedores montando seus negócios ou mesmo ampliando. Isso é possível graças ao apoio do Governo do Estado, por meio de linhas de crédito específicas para cada perfil de empreendedor”, ressaltou.

Ainda de acordo com o diretor-presidente, este ano a Agência oferece recursos para projetos de desenvolvimento sustentáveis e inovação, com o objetivo de impulsionar a produtividade e competitividade desses setores de forma responsável, sólida e efetiva reforçando o comprometimento do Governo do Estado com os pilares ambiental, econômico e social, alinhados às agendas globais de desenvolvimento.

Novas linhas de financiamento

Este ano o destaque foi o lançamento de dois novos programas de crédito: o +Crédito Energia Sustentável, para o financiamento de energia solar, que estimulem a produção e/ou uso de fontes de energias renováveis; e o +Crédito Inovação, incentivando o desenvolvimento de startups e empresas inovadoras em fase de operação.

Como solicitar crédito

Todo processo do crédito é feito de forma on-line, por meio do Portal do Cliente, no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br). Para operações do setor primário, os interessados devem procurar a unidade Local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), no seu município, com a documentação completa conforme relação de documentos disponível no site da Afeam.