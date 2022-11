Crédito Rosa atendeu mais de seis mil mulheres no Amazonas até novembro deste ano

Redação AM POST

Implementado em março deste ano, o programa Crédito Rosa já atendeu a mais de seis mil mulheres no Amazonas apenas durante os sete primeiros meses de operação. Ao todo, 312 propostas foram aprovadas, transformando a vida de mulheres amazonenses que buscam recursos para empreender.

O programa é oferecido pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam). De março a início de novembro deste ano, a maior parte das propostas de crédito aprovada está concentrada no interior do estado, sendo 197 no total, enquanto na capital foram 115 concessões de crédito.

Ao todo, 31 municípios do Amazonas já foram atendidos pelo Crédito Rosa: Manaus, Maués, Manicoré, Humaitá, Parintins, Lábrea, Itacoatiara, Tefé, Juruá, Manacapuru, Boca do Acre, Borba, Coari, Iranduba Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira.

Também foram contemplados os municípios de Carauari, Envira, Caapiranga, Rio Preto da Eva, Codajás, Pauini,Benjamin Constant, Beruri, Ipixuna, Barreirinha, Tabatinga, Autazes, Novo Airão, Urucurituba e Nova Olinda do Norte.

O Crédito Rosa é um programa de fomento voltado às mulheres empreendedoras que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia de Covid-19. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.