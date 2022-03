‘Crédito Rosa’ disponibiliza linhas de financiamento para mulheres empreendedoras no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governo do Amazonas, por meio de parceria entre a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e a Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS-AM), lançou o “Crédito Rosa”, linha de financiamento que destinará R$ 10 milhões a mulheres empreendedoras do estado. O anúncio foi feito, na manhã deste sábado (05/03), durante mutirão de serviços em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizado no Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo, zona norte de Manaus.

Diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro destacou as facilidades de pagamento oferecidas às mulheres que solicitarem o “Crédito Rosa”. “A carência para começar a pagar esse crédito é de 180 dias, mais 30 meses para pagar, e com juros subsidiados de menos de 0,5% ao mês. Ou seja, é um crédito produtivo para que elas [mulheres] possam desenvolver e manter suas atividades”, destacou Marcos Vinicius.

O “Crédito Rosa” é voltado a mulheres que empreendem e atuam no mercado de trabalho, mas que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia da Covid-19. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante. Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Afeam, na terça-feira (08/03): www.afeam.am.gov.br.

De acordo com a titular da SEAS-AM, Alessandra Campêlo, é determinação do governador Wilson Lima que a secretaria, juntamente à Afeam, trabalhe dando oportunidades para as mulheres em situação de pobreza e extrema pobreza. “Ele [o Crédito Rosa] é específico para mulheres que estão em situação econômica difícil, mas que querem um dinheiro para começar um negócio, comprar uma máquina de costura ou algum equipamento que precisa para iniciar o seu trabalho”, completou Alessandra.

Cursos – Durante o mutirão de serviços, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) anunciou também a oferta de 4.335 vagas em cursos para mulheres. São 3.085 vagas para Manaus e 1.125 para dez cidades do interior: Coari, Barcelos, Benjamin Constant, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Tefé.

Ao todo, serão 184 turmas divididas em 33 cursos nos Centros de Convivência da Família administrados pela Seas e nas quatro unidades do Cetam em Manaus. As aulas serão presenciais.

“Por determinação do governador Wilson Lima, nós estamos lançando essa semana um edital exclusivo de cursos profissionais para mulheres. É a primeira vez que o Governo do Estado faz isso e faz parte de uma série de ações de promoção e reconhecimento do direito da mulher que o Governo do Estado está fazendo”, disse o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto.

As inscrições iniciam no próximo dia 8 de março, das 8h às 23h59 ou até as vagas serem preenchidas. Para se inscrever, a candidata deve acessar primeiramente o Portal do Candidato pelo link https://inscricao.cetam.am.gov.br/ e, em seguida, realizar a inscrição no https://cursos.cetam.am.gov.br/.

Serviços – O mutirão alusivo ao Dia Internacional da Mulher ofertou serviços de saúde, vagas em cursos profissionalizantes e liberação de crédito para mulheres empreendedoras, além da entrega de certificados.

Moradora do bairro Amazonino Mendes, a autônoma Maria das Dores Nogueira, de 40 anos, foi à ação acompanhada da filha Maria Vitória, 8. Juntas, elas atualizaram o ciclo vacinal contra a Covid-19. “Eu tenho asma e uma doença nos nervos, então eu preciso estar com o ciclo vacinal em dia. Também tenho minhas filhas pequenas, tenho neta e tenho a minha mãe que é idosa, então eu necessito estar vacinada”, reforçou Maria.

A funcionária pública Márcia Guimarães Lima, 42, aproveitou o mutirão do Governo do Estado para fazer exame de glicemia e avaliação nutricional. “Fui super bem atendida, todas as pessoas tratam muito bem a gente. Maravilhoso aqui, estava precisando. É interessante [o mutirão], porque a gente precisa e o que foi feito hoje, voltado para mulheres, a gente estava precisando, eu era uma. Hoje, eu vou aproveitar tudo”, adiantou.

Integração – O mutirão alusivo ao Dia Internacional da Mulher é uma ação integrada do Governo do Amazonas e contou com a participação das secretarias de Saúde (SES-AM), Assistência Social (Seas), Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).