Cresce mais de 40% o fluxo de passageiros no transporte rodoviário do Amazonas

Redação AM POST

Durante a primeira quinzena do mês de outubro, 52.600 pessoas utilizaram o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. O dado consta em relatório da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), e foi contabilizado por meio do Departamento de Transporte Rodoviário (DETR).

Nos primeiros quinze dias de outubro, o número de usuários do serviço rodoviário já ultrapassou em 43,5% o total de passageiros de todo mês de setembro. De acordo com o diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, o aumento é atribuído, principalmente, à flexibilização das atividades e a permissão da lotação total de passageiros.

“Desde o início da pandemia em 2020, esta é a primeira vez que o transporte intermunicipal de passageiros pode operar sem restrições quanto à lotação de passageiros. Medidas como essa estão sendo possíveis graças ao avanço da vacinação no Amazonas. Outro fator que colaborou para esse crescimento foi o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, no último dia 12”, enfatizou o gestor.

Rufino destacou ainda que, por conta do aumento no fluxo de passageiros, a Arsepam tem intensificado ainda mais o apoio à fiscalização para que todos possam usufruir de um transporte seguro e de qualidade.

Os municípios mais procurados pela população foram Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Entre os postos de fiscalização do serviço, a barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, contabilizou cerca de 60% do total de passageiros. Ao todo, 31.974 pessoas utilizaram o transporte a partir do ponto fixo de fiscalização.

Fiscalizações – A Arsepam realizou 1.938 fiscalizações até o dia 15 de outubro, sendo o posto localizado na ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba, o que contabilizou o maior número de abordagens. Além da barreira do bairro Santa Etelvina e da ponte, a Agência possui postos fixos de fiscalização do modal rodoviário no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus –, localizado no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, e na barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lagoa Azul, zona norte.