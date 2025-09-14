A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Criança de 4 anos cai em flutuante e segue desaparecida no Amazonas; Vídeo

Acidente levanta preocupações sobre segurança em áreas aquáticas.

Por Marcia Jornalist

14/09/2025 às 22:39

Notícias do Amazonas – Na noite deste domingo, 14, uma criança de 4 anos caiu na água no flutuante do Bigodinho, localizado em Iranduba, a apenas 27 quilômetros de Manaus.

As autoridades estão no local investigando a situação, mas até o momento não há mais informações disponíveis sobre o estado da criança ou as circunstâncias do acidente.

Infelizmente, casos de crianças que caem em flutuantes não são raros e, em muitos casos, os resgates não têm um desfecho feliz.

A falta de segurança adequada em áreas aquáticas e a negligência dos responsáveis podem resultar em tragédias, especialmente em locais como flutuantes, onde a vigilância é frequentemente insuficiente.

Além da questão da segurança, a ocorrência de acidentes à noite aumenta os riscos. A escuridão pode dificultar a visibilidade e a localização de vítimas, enquanto a presença de jacarés e cobras na água representa um perigo adicional.

É crucial que os responsáveis estejam cientes desses riscos e adotem medidas de precaução para garantir a segurança das crianças durante atividades aquáticas.

 

