Criança de 6 anos morre após receber 4 anestesias para enfaixar braço quebrado no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Saimon Gabriel Freitas Neri da Costa, de 6 anos, morreu no último sábado (20), no hospital Dr. Hamilton do município de Manicoré, distante 332 quilômetros de Manaus, após receber quatro anestesias para enfaixar um braço quebrado, segundo denúncia da mãe do menino, Sandy Freitas, que relata ter acompanhado a aplicação das doses.

Continua depois da Publicidade

A criança havia sofrido um acidente de moto na última quinta-feira (18) com o pai, que também ficou internado. Na colisão, a criança fraturou o braço e foi levada à unidade hospitalar, mas no sábado ainda não tinha imobilizado o membro. A mãe conta que o menino foi levado à sala do procedimento por volta de 21h30 e os profissionais de saúde permitiram que ela entrasse na sala para acalmar a criança.

De acordo com a mulher, o médico aplicou três anestesias locais antes de enfaixar o menino. No entanto, ao ver que a criança continuava acordada e sentindo dor, teria aplicado uma quarta anestesia, geral. A mãe, que continuava na sala de procedimentos, disse que começou a prestar atenção nos sinais vitais da criança que ficou com os lábios roxos e batimentos cardíacos fracos.

“Vi o pezinho dele ficar branco, branco. Depois toquei no coração dele, senti ficando fraco e quando eu falei para o médico, ele verificou que a boca dele estava ficando roxa e aí começou a fazer uma massagem para tentar reanimá-lo”, disse aos prantos.

Continua depois da Publicidade

Em seguida, os médicos levaram o menino para outra sala do hospital onde, segundo a mãe, ele foi intubado. Ela afirmou que não pôde entrar na sala e que a notícia do falecimento só foi dada por volta de 22h30. A criança foi enterrada dois dias depois e a mãe espera justiça pelo filho.

A mãe chegou a fazer um boletim de ocorrência e pretende ingressar com uma ação na Justiça.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do G1