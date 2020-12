Criança morre em acidente de trânsito em Parintins

Redação AM POST

Uma criança de 6 anos morreu em um acidente de trânsito na Agrovila da Vila Amazônia, zona rural do município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (26/11).

De acordo com o delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, Adilson Oliveira, um jovem de 18 anos, tio da vítima, conduzia uma motocicleta modelo Honda Bros 150, por volta das 19h, levando na garupa o irmão, de 12 anos, e o sobrinho.

Quando o jovem fez uma manobra para desviar de um animal que estava na pista, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu junto com a criança. O condutor e o irmão tiveram apenas escoriações, e a criança sofreu traumatismo craniano.

Por conta da gravidade da lesão, a criança foi transferida para Manaus, onde foi internada no Hospital Joãozinho, na zona leste, mas morreu na tarde deste domingo (29/11). No dia do acidente, o tio da criança prestou depoimento e, em seguida, foi liberado. Ele será indiciado por homicídio culposo no trânsito, segundo o delegado.

