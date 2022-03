Crianças indígenas que se perderam em mata chegam em Manaus para continuar recuperação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Os irmãos Glauco, 6, e Gleison, 8, resgatados depois de passarem 27 dias perdidos em mata nos arredores de Manicoré, chegaram em Manaus nesta quarta-feira (17) para continuar recuperação.

As crianças precisam de cuidados especiais devido ao estado extremamente debilitado em que foram encontradas e por isso, continuarão o tratamento em Manaus. Eles foram levados para uma unidade de saúde no bairro Compensa.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) foi enviada ao município uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea para resgatar as crianças. A equipe de saúde, composta por um médico, um enfermeiro, além do piloto e copiloto, decolou às 8h44 desta manhã em uma aeronave bimotor, modelo Embraer EMB-110 “Bandeirante”.

De acordo com a polícia, as vítimas saíram para caçar passarinhos na mata, no dia 18 de fevereiro de 2021, e desde então não retornaram mais para casa.

Os irmãos foram encontrados em estado de desnutrição severa, infecção generalizada e várias lesões pelo corpo. Para que as crianças tenham recuperação rápida, eles devem ser transferidos para Manaus nesta quinta-feira.

Segundo a Dra. Suzy, do Hospital Regional Hamilton Cidade, que está responsável pelo tratamento das crianças, eles não comeram e não beberam nada além de água da chuva, durante os dias em que estiveram perdidos.