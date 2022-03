Crianças que estavam perdidas em mata passaram 26 dias bebendo apenas água da chuva, diz médica

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Os irmãos Glauco e Gleison, de 6 e 8 anos, que estavam desaparecidos há 26 dias, em Manicoré, estão com um quadro grave de desnutrição e desidratação, pois estavam se “alimentando” apenas com água da chuva. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (16), pela Dra. Suzy, do Hospital Regional Hamilton Cidade, que está responsável pelo tratamento das crianças.

De acordo com as informações, as crianças não comeram e não beberam nada além de água da chuva.

“Além de desnutrição, as crianças estão com grave estado de desidratação. Acabou agravando a questão renal por falta de ingesta adequada de líquido e também com o quadro de infecção generalizada, lesões na pele..”, contou a diretora clínica do hospital, dr. Suzy, durante live no Facebook do município.

“O menor chegou com desequilíbrio eletrolítico, além dos quadros anteriores e bem mais descompensado que o irmão mais velho (…) O Glauco inicialmente era o que preocupava mais e o que a gente tentou ser mais rigoroso na questão da nutrição”, acrescentou a médica.

O menores estavam desaparecidos desde o dia 18 de fevereiro, quando foram caçar pássaros na mata e não retornaram. As buscas por eles foram encerradas pelo Corpo de Bombeiros, mas indígenas de aldeias que ficam em Capanã Grande, uma área indígena de Manicoré, continuaram a procurar pelas crianças na região.