Crianças que morreram em naufrágio são sepultadas no interior do Amazonas

As três crianças, de 10, 6 e 2 anos, que morreram afogadas após uma canoa naufragar no Rio Sanabani, na Zona Rural de Silves, no interior do Amazonas, foram sepultadas no cemitério do município por volta das 14h30 desta terça-feira (4).

O velório aconteceu na Igreja Assembleia de Deus Casa de Oração, no bairro Plínio Coelho, em Silves. O sepultamento comoveu moradores da cidade. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso.

O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (3), após uma mulher tentar atravessar o Rio Sanabani com os cinco filhos.

No entanto, durante a travessia, a família foi surpreendida por um temporal com ventos muito fortes, que fez a embarcação virar, segundo informações da Polícia Civil.

