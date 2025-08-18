Curto-circuito provoca princípio de incêndio em bar de Parintins; veja vídeo

Notícias do Amazonas – Um princípio de incêndio assustou frequentadores e moradores na tarde desta segunda-feira (18/8) no tradicional Bar do Joel, localizado na Avenida Amazonas, em frente à Catedral de Parintins. Segundo informações, o fogo teve início após um curto-circuito na caixa de energia do estabelecimento.

Testemunhas relataram que as chamas se espalharam rapidamente, provocando correria entre clientes e comerciantes vizinhos. A situação, porém, foi contida graças à intervenção imediata de pessoas próximas ao local, que utilizaram baldes de água e extintores. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o procedimento de resfriamento e uma vistoria completa para garantir a segurança do ambiente. Felizmente, ninguém se feriu durante o incidente.

Moradores expressaram alívio após o ocorrido e destacaram a importância da ação rápida dos voluntários. “Foi assustador, mas graças à ajuda das pessoas, conseguimos evitar um desastre maior”, comentou uma testemunha.

O episódio reforçou a sensação de apreensão entre a comunidade, que utilizou as redes sociais para comentar o incidente. Muitos mencionaram que “a bruxa está solta em Parintins”, evidenciando a preocupação com a frequência de ocorrências recentes na região.