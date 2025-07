Da promessa à realização: Mário César Filho inaugura o primeiro CAIC TEA em Manaus

O deputado estadual Mário César Filho (UB) realizou, nesta segunda-feira (28), um dos momentos mais marcantes do seu mandato: a inauguração do CAIC TEA – Centro de Atendimento Integrado à Criança com Transtorno do Espectro Autista, na Zona Leste de Manaus. A entrega do centro é fruto de uma promessa de campanha que resultou em realidade. Com um requerimento apresentado pelo parlamentar ainda em março de 2023, a proposta começou a ganhar forma e hoje representa uma vitória histórica para centenas de famílias que lutam diariamente por dignidade, acolhimento e respeito.

Desde o início do seu mandato, Mário César deixou claro seu compromisso com a causa autista. Um dos seus primeiros atos como deputado foi a apresentação do Requerimento nº 473/2023, solicitando ao Governo do Estado a criação de uma clínica especializada para atender pessoas com autismo, síndrome de Down e deficiências intelectuais. A proposta previa a implantação da chamada “Casa Azul”.

“Sou pai atípico e convivo diariamente com o autismo dentro da minha casa. Aprendo todos os dias com meu filho e sei na pele os desafios enfrentados por tantas famílias. Desde a minha primeira semana como deputado estadual, meu primeiro indicativo ao Governo do Estado foi justamente esse: criar uma clínica especializada para atender crianças autistas. Desde o primeiro mês de mandato, venho cobrando – no bom sentido – essa realização ao meu amigo, o governador Wilson Lima”, destacou o parlamentar durante a cerimônia.

O CAIC TEA vai funcionar no CAIC Dr. José Contente, na Avenida Autaz Mirim, Zona Leste. O local contará com atendimento multidisciplinar, estrutura adaptada, profissionais capacitados e acolhimento integral às famílias, com foco específico em crianças já diagnosticadas e com o laudo. Além de ser referência em cuidados terapêuticos e atendimento multidisciplinar, o CAIC TEA vai atuar como ponto de apoio que busca garantir os direitos das crianças com TEA em áreas como saúde, educação e assistência social.

“Esse sonho não é só meu. Esse sonho é de todas as famílias atípicas do Estado do Amazonas. Embora meu filho ainda não entenda tudo que eu digo, eu sempre repito: enquanto eu tiver vida, vou continuar lutando para que seus coleguinhas possam viver dias melhores aqui no nosso estado.”

A cerimônia reuniu famílias, lideranças comunitárias, profissionais da saúde e da educação, além de representantes do Governo do Estado. Em diversos momentos, o clima foi de comoção, especialmente quando mães relataram o sofrimento enfrentado por anos em busca de atendimento especializado.

A fala da dona de casa Sandra Helena, mãe atípica, resumiu o sentimento coletivo de gratidão e alívio:

“Quero agradecer ao deputado Mário César Filho por essa oportunidade de entregar esse CAIC, porque tem muitos CAICs por aí e nossos filhos não conseguem atendimento especializado. Então, agradeço ao empenho dele em nos ajudar.”

A inauguração do CAIC TEA marca um novo capítulo na luta pelos direitos de autistas no Amazonas – um passo firme, com o coração, rumo a uma sociedade mais justa, inclusiva e humana.