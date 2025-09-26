Damares Alves relata pânico de crianças com operações da PF no Amazonas: “Jogaram artefato em uma escola”

Notícias do Amazonas – A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) denunciou nesta sexta-feira, 26, os impactos das operações realizadas pela Polícia Federal em municípios do interior do Amazonas, destacando o pânico gerado entre crianças, professores e moradores locais. Durante entrevista à imprensa na manhã de hoje, a parlamentar relatou que, em uma das ações, um artefato foi lançado dentro de uma escola, causando grande medo entre alunos e profissionais da educação.

“A dignidade da cidade foi ofendida quando se passou uma imagem para o Brasil inteiro de que naquela cidade só havia pessoas ruins. Temos um povo de bem, trabalhador, que ficou muito triste, especialmente em Manicoré, porque a operação aconteceu em um dia sagrado da padroeira. A liberdade religiosa e o direito de culto foram feridos. A Polícia Federal não teve sensibilidade para lembrar que a liberdade religiosa e a celebração religiosa são direitos humanos fundamentais”, afirmou Damares.

A senadora descreveu o clima de tensão vivido pelas crianças: “Vimos também crianças em pânico e professoras extremamente angustiadas, porque dentro de uma sala foi jogado um artefato em uma escola. Imaginem o clima na cidade. Nossa ida lá não foi apenas para levar solidariedade, mas também para buscar elementos. Estamos trazendo muitos documentos e pen drives com imagens às quais vocês ainda não tiveram acesso, e vamos produzir um grande relatório da Comissão de Direitos Humanos. Saímos de lá também provocados a refletir sobre a legislação brasileira; um marco legal precisa ser atualizado. Entendemos que é o começo de um grande trabalho.”

Damares relatou ainda consequências emocionais graves: “As crianças estavam em pânico, acreditando que o pai delas poderia morrer, que a polícia iria matar todos, porque receberam essas mensagens. As prefeituras não têm estrutura de saúde mental para atender todas as crianças da cidade. Vi relatos chocantes, como o de uma mulher grávida, de barriga grande, que foi ameaçada e pressionada a se expor de forma desrespeitosa. Isso demonstra total falta de sensibilidade e desrespeito à dignidade humana. Precisamos conversar com os órgãos governamentais para que isso não aconteça novamente.”

Cenário de caos

Além dos impactos emocionais, Damares destacou prejuízos materiais e burocráticos sofridos pelos moradores: “Documentos de idosos foram perdidos. Vocês sabem a dificuldade que é para um idoso tirar uma nova identidade ou recuperar o cartão de benefícios, como aposentadoria ou Bolsa Família. O cenário que encontramos foi de caos, mas a Defensoria Pública do Estado também está ajudando. Encontramos os defensores lá e vamos dar respostas à população.”

A senadora informou que todas as informações coletadas serão compiladas em um relatório detalhado da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que será encaminhado às autoridades competentes e servirá de base para recomendações visando prevenir abusos semelhantes no futuro.