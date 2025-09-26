A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Damares Alves relata pânico de crianças com operações da PF no Amazonas: “Jogaram artefato em uma escola”

Senadora disse que um artefato foi lançado dentro de uma escola, causando grande medo entre alunos e profissionais da educação.

Por Bruno Pacheco

26/09/2025 às 13:29 - Atualizado em 26/09/2025 às 13:31

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) denunciou nesta sexta-feira, 26, os impactos das operações realizadas pela Polícia Federal em municípios do interior do Amazonas, destacando o pânico gerado entre crianças, professores e moradores locais. Durante entrevista à imprensa na manhã de hoje, a parlamentar relatou que, em uma das ações, um artefato foi lançado dentro de uma escola, causando grande medo entre alunos e profissionais da educação.

PUBLICIDADE

“A dignidade da cidade foi ofendida quando se passou uma imagem para o Brasil inteiro de que naquela cidade só havia pessoas ruins. Temos um povo de bem, trabalhador, que ficou muito triste, especialmente em Manicoré, porque a operação aconteceu em um dia sagrado da padroeira. A liberdade religiosa e o direito de culto foram feridos. A Polícia Federal não teve sensibilidade para lembrar que a liberdade religiosa e a celebração religiosa são direitos humanos fundamentais”, afirmou Damares.

Leia mais: Senadores Damares Alves e Plínio Valério denunciam suposto abuso de poder da PF em operações no interior do AM

PUBLICIDADE

A senadora descreveu o clima de tensão vivido pelas crianças: “Vimos também crianças em pânico e professoras extremamente angustiadas, porque dentro de uma sala foi jogado um artefato em uma escola. Imaginem o clima na cidade. Nossa ida lá não foi apenas para levar solidariedade, mas também para buscar elementos. Estamos trazendo muitos documentos e pen drives com imagens às quais vocês ainda não tiveram acesso, e vamos produzir um grande relatório da Comissão de Direitos Humanos. Saímos de lá também provocados a refletir sobre a legislação brasileira; um marco legal precisa ser atualizado. Entendemos que é o começo de um grande trabalho.”

Damares relatou ainda consequências emocionais graves: “As crianças estavam em pânico, acreditando que o pai delas poderia morrer, que a polícia iria matar todos, porque receberam essas mensagens. As prefeituras não têm estrutura de saúde mental para atender todas as crianças da cidade. Vi relatos chocantes, como o de uma mulher grávida, de barriga grande, que foi ameaçada e pressionada a se expor de forma desrespeitosa. Isso demonstra total falta de sensibilidade e desrespeito à dignidade humana. Precisamos conversar com os órgãos governamentais para que isso não aconteça novamente.”

Cenário de caos

Além dos impactos emocionais, Damares destacou prejuízos materiais e burocráticos sofridos pelos moradores: “Documentos de idosos foram perdidos. Vocês sabem a dificuldade que é para um idoso tirar uma nova identidade ou recuperar o cartão de benefícios, como aposentadoria ou Bolsa Família. O cenário que encontramos foi de caos, mas a Defensoria Pública do Estado também está ajudando. Encontramos os defensores lá e vamos dar respostas à população.”

A senadora informou que todas as informações coletadas serão compiladas em um relatório detalhado da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que será encaminhado às autoridades competentes e servirá de base para recomendações visando prevenir abusos semelhantes no futuro.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Meio Ambiente

Alta de CO2 estimula crescimento das árvores na Amazônia, aponta estudo internacional

Pesquisa revela que árvores amazônicas cresceram 3,2% por década e reforça papel crucial da floresta na mitigação do aquecimento global.

há 12 minutos

Mundo

Netanyahu afirma que guerra em Gaza ainda não terminou durante discurso na ONU

Discurso provoca boicote de comitivas internacionais

há 14 minutos

Brasil

Justiça concede liberdade a jovem acusada de lavar R$ 2 milhões do tráfico do PCC

Mulher de 23 anos responderá processo em liberdade após prisão pela Polícia Federal.

há 23 minutos

Polícia

Carro de influenciador manauara causa grave acidente e deixa feridos no Jorge Teixeira

Colisão atinge motociclista e estudante; motorista foge e alega ter emprestado veículo.

há 26 minutos

Amazonas

Amazonas recebe comitiva federal para fortalecer políticas do sistema penal

Participação da Senappen reforça o compromisso no combate ao Estado de Coisas Inconstitucional.

há 26 minutos