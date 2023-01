Daniel Borges é reconduzido à presidência do Idam

Redação AM POST

O engenheiro de pesca Daniel Pinto Borges, nomeado no dia 2 de Janeiro de 2023, como diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal (Idam), exerceu a função interinamente, desde o dia 22 de setembro de 2022. A nomeação feita pelo governador Wilson Lima foi publicada no Diário Oficial do Amazonas (DOE), edição nº 34.897.

Continua depois da Publicidade

O Idam é uma autarquia estadual, integrante do Sistema Estadual de Produção Rural (Sepror), e tem como objetivo o desenvolvimento do Setor Primário, com atendimento focado nas pequenas propriedades, identificadas como “Agricultura Familiar”, que corresponde a mais de 90% da produção de alimentos no estado do Amazonas.

De acordo com os relatórios de fim de ano, mais de 37 milhões em financiamentos foram obtidos junto a Agência de Fomento do Amazonas (AFEAM), por projetos totalmente construídos pelos técnicos do Idam, assim como a emissão de mais dois mil Cadastros Ambiental Rural (CAR).

Entre as ações previstas do Idam, estão a inauguração do 74º escritório, no município de Itacoatiara, na comunidade Lindóia, no primeiro trimestre de 2023.

Continua depois da Publicidade

“Queremos aproveitar todos os investimentos do Governo Wilson Lima nessa busca pela autonomia na produção de alimentos em nosso Estado. Nunca o Setor Primário foi tão atendido pelo governo e isso indica que todo o sistema de produção rural tende a crescer”, informa Borges. “Só tenho a agradecer a contribuição que recebi de todos os servidores do Idam nesses 99 dias em que fui interino. Vamos fazer valer o voto de confiança que recebemos”, finalizou.