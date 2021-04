De olho nas eleições de 2022, Silas Câmara se encontra com Eduardo Braga e Omar Aziz

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

O deputado federal, Silas Câmara (Republicanos), aproveitou esta quarta-feira (31) para divulgar nas redes sociais visitas realizadas aos senadores do Amazonas Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB). A aproximação é vista como articulação para as eleições de 2022.

Continua depois da Publicidade

Os três são ligados ao mesmo grupo político tradicional no Amazonas, também composto por velhos caciques políticos no estado, como o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), o ex-senador Alfredo Nascimento (PL) e o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB). Apesar de serem de um mesmo grupo, geralmente eles se dividem em anos eleitorais.

Na publicação o deputado não poupou elogios aos senadores que já tiveram os nomes envolvidos em vários escândalos de corrupção. Para Omar, ele declarou existir uma “aliança inabalável” e destacou a relevância de Braga para o cenário local.

“Um parlamentar com um currículo único e com um trabalho marcado na história do Amazonas. É sempre bom tratar de soluções para as questões do nosso Estado com um parlamentar com a experiência do senador Eduardo.”, escreveu ele para Braga.

Continua depois da Publicidade

“Nessa manhã estivemos com o nosso senador Omar Aziz, nosso líder da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, e o primeiro presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública do Senado (CSP), líder do PSD no Senado, ex-governador do Amazonas, um parlamentar que tem sua história consagrada em nossa Estado. Juntamente com minha esposa Antônia Lúcia, economista e ex-deputada federal, conversamos a respeito das ações para o fortalecimento do nosso Amazonas. Aliança inabalável!”, disse o deputado.

Silas Câmara, que é líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, deixou de lado seu papel de legislar, como discursos em Plenário e projetos de lei, e virou juntamente com o deputado federal, Átila Lins (PP), distribuidores de recursos e emendas parlamentares.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do AM1