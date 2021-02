Decisão que obrigava governo federal a pagar mais parcelas do auxílio emergencial no AM é suspensa por desembargador

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O vice-presidente do Tribunal Regional da 1ª Região, o desembargador federal Francisco de Assis Betti, suspendeu nesta sexta-feira (12) decisão do juiz federal Ricardo Augusto de Sales, da 3ª Vara Federal Cível, que determinava pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, para beneficiários do Amazonas.

O desembargador atendeu pedido da Defensoria Pública da União (DPU), que relatou a “gravíssima situação da saúde pública no Estado”, e disse que o juiz que permitiu a prorrogação do benefício ‘acabou adentrando no exercício de competência atinente à consecução de política pública, de natureza assistencial, cometida à União, à míngua de previsão legislativa para tanto’.

Ricardo Augusto de Sales deu prazo de 15 dias para seu decisão ser cumprida sob multa diária de R$ 100 mil até o limite de 30 dias, porém a União recorreu e conseguiu suspensão.