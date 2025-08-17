Decreto que suspende transparência em Apuí leva Prefeitura à mira do Ministério Público do Amazonas

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Apuí (AM), governada por Marquinhos Macil (MDB), enfrenta apuração do Ministério Público do Amazonas (MPAM) após decretar emergência financeira e administrativa sem apresentar justificativas consistentes.

O decreto municipal, que suspendeu a transparência pública por 45 dias, foi alvo de denúncia encaminhada ao órgão pelo promotor Lucas Souza Pinho.

A investigação revela que a gestão municipal ignorou solicitações iniciais do MPAM, solicitando prorrogações sem fornecer respostas definitivas sobre os motivos da medida.

Diante do descumprimento, o órgão expediu nova determinação: a prefeitura tem até dez dias para detalhar as razões da emergência, com ênfase em setores como saúde, educação, assistência social, infraestrutura básica e limpeza pública.

O MPAM alertou que a falta de comprovação ou novos atrasos acarretarão “medidas legais e judiciais” para obtenção das informações, incluindo eventual responsabilização por desobediência.

O caso expõe riscos à gestão democrática em um município onde serviços essenciais podem estar comprometidos pela opacidade administrativa.