A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Decreto que suspende transparência em Apuí leva Prefeitura à mira do Ministério Público do Amazonas

Órgão cobra explicações sobre decreto de emergência que suspendeu acesso a informações por 45 dias.

Por Marcia Jornalist

17/08/2025 às 17:26

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Apuí (AM), governada por Marquinhos Macil (MDB), enfrenta apuração do Ministério Público do Amazonas (MPAM) após decretar emergência financeira e administrativa sem apresentar justificativas consistentes.

PUBLICIDADE

O decreto municipal, que suspendeu a transparência pública por 45 dias, foi alvo de denúncia encaminhada ao órgão pelo promotor Lucas Souza Pinho.

A investigação revela que a gestão municipal ignorou solicitações iniciais do MPAM, solicitando prorrogações sem fornecer respostas definitivas sobre os motivos da medida.

Diante do descumprimento, o órgão expediu nova determinação: a prefeitura tem até dez dias para detalhar as razões da emergência, com ênfase em setores como saúde, educação, assistência social, infraestrutura básica e limpeza pública.

PUBLICIDADE

O MPAM alertou que a falta de comprovação ou novos atrasos acarretarão “medidas legais e judiciais” para obtenção das informações, incluindo eventual responsabilização por desobediência.

LEIA MAIS: Família pede ajuda para localizar jovem que desapareceu após sair do trabalho na zona leste de Manaus

O caso expõe riscos à gestão democrática em um município onde serviços essenciais podem estar comprometidos pela opacidade administrativa.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Esporte

Chocolate: Vasco aplica maior goleada da história contra o Santos no Morumbi

Time carioca vence por 6 a 0 na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e marca recorde no confronto.

há 15 minutos

Desaparecidos

Família pede ajuda para localizar jovem que desapareceu após sair do trabalho na zona leste de Manaus

Paulo Vitor Davi da Silva Júnior, de 24 anos, que está desaparecido desde a tarde de quinta-feira (14/08).

há 29 minutos

Brasil

Prefeito de Macapá não aceita ser questionado e agride jornalista durante vistoria em obra; vídeo

Incidente envolvendo Dr. Furlan e blogueiro gera repercussão; Prefeitura alega agressões mútuas e registra B.O.

há 39 minutos

Artigo

Criança não é influenciador: é criança

Por Hugo Guimarães Gato.

há 2 horas

Manaus

Carta de Manaus propõe nova abordagem para segurança na Amazônia

IV Congresso Internacional de Segurança e Defesa reúne especialistas para discutir combate ao crime organizado.

há 2 horas