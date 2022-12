Defensoria divulga resultado preliminar de PSE-AM de estágio de Graduação

Redação AM POST

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) divulgou o resultado preliminar geral dos candidatos habilitados no processo seletivo de estágio (PSE) de graduação em Direito 2022/6. As provas foram realizadas no início do mês.

De acordo com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam), os interessados em interpor recurso contra o resultado preliminar, seja quanto à inabilitação, seja quanto às notas atribuídas, podem fazê-lo no prazo de um dia útil, a contar da publicação do edital.

O recurso deve ser elaborado em formulário próprio, presente no edital, e encaminhado, exclusivamente, pelo e-mail [email protected]

Os candidatos que queiram verificar as folhas de respostas e/ou espelho de correção da prova discursiva também devem fazer a solicitação pelo [email protected], no prazo recursal.

Bolsa-auxílio

Os aprovados no PSE de graduação em Direito 2022/6 terão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 879, e vale transporte no valor de R$167,20. A jornada de atividade será de 20 horas semanais, distribuídas em 4h diárias, pelo período da manhã, sem prejuízo das atividades discentes.

A Esudpam esclarece ainda que os aprovados serão convocados por meio de edital a ser publicado no endereço eletrônico da DPE-AM e também pelo endereço de e-mail indicado no ato da inscrição.