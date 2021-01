Defensoria pede que governo federal prorrogue auxílio emergencial no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

A Defensoria Pública da União (DPU) no Amazonas ajuizou uma ação civil pública na Justiça Federal na noite desta segunda-feira (18) pela qual pede ao governo federal que pague, durante dois meses prorrogáveis, R$ 300,00 por mês em auxílio financeiro à população mais vulnerável durante a atual fase aguda da pandemia do novo coronavírus.

Continua depois da Publicidade

A intenção é provocar o aumento do isolamento social na população, o que levaria à redução do número de pacientes internados e diminuição do risco de colapso na rede hospitalar. No último dia 14 de janeiro, o estado adotou um toque de recolher por dez dias das 19h00 às 6h00 e depois prorrogou até 31 de janeiro.

De acordo com a DPU, depois das duas fases de R$ 300,00 mensais, o auxílio poderia ser prorrogado até o término da fila de espera por leito clínico e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para casos de Covid-19 no Amazonas.

A ação foi ajuizada em face da União, da Caixa Econômica Federal e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev). O Auxílio Financeiro Emergencial foi cessado em dezembro de 2020.

Continua depois da Publicidade

“Nós temos no Amazonas uma situação gravíssima de taxa de contaminação, de ausência de atendimento do serviço público que exige que a população faça as medidas necessárias de isolamento social para que essas taxas diminuam e o sistema público de saúde possa dar a resposta à população. Hoje, temos uma fila de 500 pessoas aguardando leitos clínicos e de UTI de Covid”, explica o defensor regional de Direitos Humanos Amazonas- Roraima, Ronaldo de Almeida Neto, que assina a ACP juntamente com o defensor regional de Direitos Humanos da DPU em Mato Grosso, Renan Sotto Mayor, e os defensores públicos federais João Thomas Luchsinger e Raphael Caio Magalhães.

A ação civil pública é considerada inédita no país e, se tiver efeitos a partir de decisão da Justiça Federal, poderá ser replicada em outras partes do país que passem por um agravamento da pandemia como o de Manaus. Até o fechamento deste texto, a Justiça Federal não havia decidido a respeito do assunto.

Continua depois da Publicidade

*Com informações do UOL